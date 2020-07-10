6月營收／柏文年增3％ 同期新高

本土最大健身中心品牌柏文 (8462)昨（9）日公告6月營收為2.97億元，創歷年同期新高，月增8%、年增3.4%，顯示已擺脫新冠肺炎疫情對營運的影響。公司並看好教育部加碼20億元，發放「動滋券」，可望帶動業界新一波商機。

柏文表示，觀察旗下主力品牌「健身工廠」6月營運情況，包括會員返回廠館運動及執行教練課程，都已完全恢復到新冠肺炎疫情發生前的正常狀況。

同時，無論是今年新開幕據點或是去年已投入營運的廠館，上個月新入會和重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情發生前更為熱絡，帶動「休閒運動及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較4、5月顯著成長。

依該公司公告6月營收為2.97億元，月增8%、年增3.4%，累計今年上半年營收17.07億元，年減0.5%。柏文昨日下跌1.5元，收在193.5元。

柏文進一步指出，政府繼推出「振興三倍券」之後，教育部剛宣布加碼20億元，發放400萬份的500元「動滋券」，鼓勵民眾使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，將帶動新一波運動商機。