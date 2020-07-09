大南港案入帳在即 國揚股價歡騰

大南港案入帳在即，國揚（2505）本周獲外資買盤敲進，股價向上，今（9）日盤中震盪走高，漲幅逾5%，帶量最高突破27元大關。

國揚上月股東會上釋出好消息，大南港案55億元的處分利益，有望6月入帳，不僅將帶動營收，連帶近日股價表現強勁。

展望下半年，國揚預計有多案將完工入帳，分別有「翡翠森林」三期、「早安國揚」、「國揚矽谷」、「南方莊園」四大案，總銷金額超過百億元，將挹注今、明年業績成長。轉投資方面，國揚近期買進漢神百貨股權，未來三年有上市計劃。

大南港案另一股東工信（5521）股價連漲多日後，獲利了結賣壓出籠，股價出現回檔，今日盤中跌幅逾3%。工信出售大南港案土地股權，處分利益約22.85億元，每股貢獻度約0.5元，未來入帳後，工信有望轉盈，中止連續三年的虧損的窘境。