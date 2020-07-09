得力除息日 盤中陷貼息

得力（1464）今（8）日進行除息，每股配發1.5元現金股利，除息參考價20.15元，開盤最高價來到20.25元，但盤中由紅翻黑，小跌0.5%，陷入貼息窘境。

得力第二季受新冠肺炎疫情衝擊，歐美終端市場需求下降，接單急凍，導致營收衰退，5月單月更大減近五成。不過，6月營收衰退幅度收斂，單月營收為4.84億元，年減39.92%；上半年累計營收為39.94億元，年減16.82%。

得力上月在股東會上表示，目前看來，5月有望會是今年營收谷底，下半年訂單能見度已看到8月，接單量雖預期不如去年同期，但應會較上半年有所回升。就市場來看，大陸疫情控制較早，各地消費逐漸回穩，品牌客戶下單逐漸恢復正常，帶動杭州廠出貨表現。

至於越南廠，得力指出，因以外銷為主，受疫情影響較大，今年成衣擴產計畫暫時喊停，將視疫情變化而定。公司今年雖增加兩大品牌客戶，但都還只是小量出貨，具體貢獻要到明年才會較顯著。