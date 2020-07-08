麗豐-KY第 2季營收9.17億元 季增40％

麗豐-KY(4137)今日公告6月合併營收新台幣3.1億元，較上月營收3.05億元成長，累計2020年第二季合併營收為新台幣9.17億元，季增40％。麗豐-KY表示，隨著疫情穩定控制，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」之各店家已逐步感受到消費回溫的表現，目前整體約有7成以上的加盟店恢復下單力道，加上「新美力」電商平台上半年業績較去年成長之助攻，麗豐集團第二季單季營收相較去年同期已恢復接近八成的水準。

麗豐-KY進一步表示，目前旗下「克麗緹娜」、「雅樸麗徳」醫美診所、「RnD美甲美睫」三大實體通路已開始規劃下半年各項提升營運的市場活動，並運用集團的培訓中心｢哲美學院｣，增加開設關於加盟店破疫拓客、互聯網導客等課程，期望能確實的幫助各店家優化業務；除此之外，「克麗緹娜」亦正規劃恢復在各省市舉辦招商大會，透過活動的舉行來凝聚店家的向心力及歸屬感，內部則強化數字化管理效率，集團執行長趙承佑親自上陣帶領著各事業體主管，不畏逆風持續展店並全力支援各項市場宣傳活動，不僅要穩固主營通路「克麗緹娜」的營運底盤，更為集團未來的發展奠定成長動能。

麗豐-KY除致力於永續經營發展外，更重視回饋社會實踐企業責任，今年6月13日與國際同濟會台灣總會高屏Ａ區共同舉辦｢串起希望 愛同在｣的活動，捐贈高雄市府社會局「兒童發展服務車」及「兒童輔具－變形金剛站立系統」，期望藉由專車的行動服務，能深入偏鄉地區照顧發展遲緩及身心障礙兒童；另外，也以｢一元錢，一份心｣推出EPO潔容霜公益版，協同CHLITINA燃燈基金，為資助資源缺乏的鄉村兒童實現閱讀夢想而努力。麗豐秉持｢愛與分享｣的企業文化理念，不僅在事業上繳出亮眼成績，也希望能拋磚引玉號召更多企業、機構及民間團體一同推動社會公益行動。

回顧2020上半年，整體經營環境受到疫情的衝擊，麗豐-KY對於旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」仍深具信心，目前總加盟店數已達4,840家規模，除了在主營地區中國大陸持續開發空白市場、提升市占率之外，並在台灣、越南採因地適宜的策略，預計下半年將分別在新北市永和區及胡志明市開出直營店，以強化品牌形象；另外，為配合7月中旬推出振興三倍券之政策，將有助於實體店面的消費回溫，在台北大直的「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」也已推出”3,000振興劵變6,000”， 持振興劵消費即可額外獲得克麗緹娜月見草禦顏精華面膜一盒及淨鑽光透白安瓶面膜(5片入)兩盒之活動，全力搶攻振興市場商機。