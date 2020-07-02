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汽車股盤中強勢 智伸科亮燈漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

汽車類股指數今（2）日早盤表現強勢，上漲逾3%；智伸科（4551）、宏旭-KY（2243）帶頭領漲，均跳空亮燈漲停。

智伸科早盤開走高，攻上漲停板價位197元。智伸科今年一到五月累計營收為24.78億元，年減19.90%。智伸科日前在股東會上表示，隨著歐美客戶6月陸續復工後，拉貨力道漸增。展望後市，智伸科正加速自動化設備開發、增加高附加價值產品、開拓新市場，完善新廠設置，盼帶動營運邁入下一個成長階段。

汽車龍頭和泰車（2207）今天盤中也上漲逾5%，受惠台灣疫情趨緩，車市回溫，6月TOYOTA和LEXUS雙品牌總銷售1萬4,426台，年增19.7%，銷售表現同步重回成長軌道，總市占率衝上34.9%。 和泰車去年業績創新高，每股將配發現金股利14元，訂7月14為除息交易日。

英瑞-KY、為升、吉茂、怡利電、瑞麟等個股，今天也分別有2%到6%不等漲幅。其中，以以上海為據點的宏旭-KY，主要銷售汽車鈑金模具，今天盤中走高亮燈漲停。今年上半年受大陸新冠肺炎疫情嚴峻，宏旭-KY今年一到五月累計營收為7,520.5萬，年減83.28%。

智伸科 疫情 和泰車 英瑞

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