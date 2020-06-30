華紙股東會通過財報 董座：全力發展「無塑」食安產品

華紙（1905）今（30）日召開股東會，董事長黃鯤雄指出，石化原料以漿紙原料來替代已有前例。華紙全心投入紙材的研發創新，發展精緻化、特殊化與機能化的紙漿纖維應用，並跨足到食、衣、住、行各領域，供應全球市場需求，特別是在食的領域。

華紙今日股東會通過2019年度營業報告書及財務報表。去年合併營收新台幣206.9億，受制於美中貿易對峙僵局與海外需求疲軟，全球成長動能明顯趨緩，紙漿市場處於不斷累積庫存及去化庫存過程，衝擊漿品售價及成本結構，全年稅後淨損2.45億，每股稅後淨損0.22元。

華紙表示，2020年國際經濟仍有眾多不確定性，尤其新冠疫情更對市場帶來變數，但也因此讓醫療用品需求大增，提升華紙在醫療用紙與醫療用品外包裝盒的需求。再加上民眾宅在家帶動食品外送服務，食安用紙的未來發展可期。華紙繼推出「益利吸」紙吸管紙後，近期更持續研發可取代塑膠使用的「全紙回收紙容器解決方案」，以解決當前一次性飲料杯對環境造成的負擔。

黃鯤雄表示，益利吸紙吸管去年底與國際品牌廠商合作，邁入國際打開能見度，今年將再推出應用於食品容器、封裝的無塑食安用紙，提供一站式全紙回收紙容器解決方案。這項新時代的綠色產品，具有紙類可回收、可再生的特性，同時也實現眾多食品業者與其客戶追求環保生活的理念，真正建構出一個永續的循環系統。