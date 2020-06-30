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官田鋼母以子貴 股價走揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

夏都（2722）日前法說會上釋出好消息，受惠報復性旅遊潮出籠，第三季業績將有望攀升。官田鋼（2017）母以子貴，近日外資買盤敲進，近日短線呈現盤整向上，今（30）日股價開低走高，盤中上漲逾7%，突破5日線，朝10日線邁進。

另外，官田鋼近日也公告，2020年9月起將軋鋼廠出租給易昇鋼鐵為期十年，前五年每月租金1350萬元，預計每年可挹注1.62億元的租金收入；後五年每月租金降為1,250萬元。

官田鋼今年首季持續虧損，稅後虧損5071.7萬，每股虧損0.15元。展望未來，官田鋼此前表示，今年爆發新冠肺炎疫情，市場不確定因素變多；且低價進口料源充斥國內，營運上持續面臨嚴峻考驗。今年將持續進行扣件螺絲製程設備更新與整合，預計年內完成，全年製造、銷售重量預估為約30萬公噸。

租金 疫情 法說會

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