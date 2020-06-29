泰昇通過每股配息6.2元 今年營收、獲利皆拚成長

東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY（8480）今日舉辦股東會，並進行董事改選，改選後獨立董事由原先的3席增加為4席，新增康健雜誌總編輯賀桂芬，達到董事會獨董過半，公司預期，將可強化公司治理。泰昇-KY董事長戴朝榮表示，新冠肺炎疫情嚴重影響世界經濟，不過，泰昇-KY仍會朝營收、獲利雙成長目標邁進。

泰昇-KY股東會通過去年盈餘分派案，每股將發放6.2元股息，為歷年新高。公司表示，肺炎疫情嚴重影響世界經濟，在全球掀起失業浪潮，公司主要市場東協新興國家越南、柬埔寨及泰國雖直接受疫情影響不大，但其主要產業旅遊業、汽機車業以及歐美導向的加工出口業受創甚深，造成失業人口大幅增加，連帶影響中產階級消費力道下降以及零售通路拉貨心態趨於保守，民生必需品紙尿褲產品雖為鋼性需求，但也受波及，再加上近期台幣對美金大幅升值，造成壓力。

泰昇-KY表示，因疫情不確定因素尚未完全消除，預估5月至7月是今年營運低檔，營收年增將呈現衰退，但隨著各國陸續解封，就業及消費數據逐步好轉的情況下，公司預估8月營收將可望恢復正常。在獲利方面，先前受疫情影響造成不織布原料成本飆漲進而侵蝕公司產品毛利率，惟隨著疫情減緩口罩需求陡降以及不織布新產能陸續開出，近期不織布價格已大幅滑落，且呈現逐月下降趨勢，因此公司預期，產品毛利率及獲利將逐漸回到正常範圍。