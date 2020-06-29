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豐興今除息 盤中陷貼息

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
豐興董事長林明儒（本報系資料庫）
豐興董事長林明儒（本報系資料庫）

豐興（2015）今（29）日進行除息，除息參考價為51.8元，外資除息前連續兩日賣超百張，今盤中最高價來到51.4元，跌幅1%，陷入貼息。

豐興今年前5月營收 109.7 億元，年減 7%，稅前盈餘 11.37億元，年減 4.7%，每股稅前盈餘約1.95 元。豐興此前在股東會上表示，今年爆發新冠肺炎疫情，外部不確性因素增加，此前歐美各國「封城」，很多外銷到歐美的下游客戶外銷都受阻，包括手工具、機械、零組件，導致棒線需求下降。未來需求能否回升，還要視疫情發展來觀察。

不過，豐興指出，國內台商回台、鮭魚返鄉等帶動廠辦需求熱絡，鋼筋出貨量穩健，甚至有望超越去年，將成今年業績主力。

其中棒線產品，受疫情影響，歐美各國「封城」，很多外銷到歐美的下游客戶外銷都受阻，包括手工具、機械、零組件，導致需求下降。現在歐美各國陸續「解封」，經濟活動逐漸恢復，未來需求能否回升，還有待觀察。

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