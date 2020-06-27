乙烯價揚 台塑化中油樂

原油反彈和下游加速布局原料庫存下，最大宗石化基本原料乙烯報價近一個月來大漲每公噸130美元，創近九個月來新高，單月漲幅逾18%，兩大供應商台塑化（6505 ）、中油6月原料供應價將有上百美元調漲空間，營運可望受益。

業內人士表示，全球陸續解封後，讓油價加速回升，以美國期貨來看，一度上漲至3月初來新高，每桶升破40美元大關，扭轉曾因石油庫存量大增而破天荒下跌至負值的局面。

油價大漲的同時，與其聯動性強的輕裂廠上游原料石油腦快速攀升，上月底尚處於每公噸300美元，目前已漲至365美元，漲價65美元，單月漲幅21.6%。激勵輕裂廠所產出的乙烯水漲船高，由5月底的每公噸710美元上揚至目前的840美元，為去年9月下旬以來最高價位，單月漲幅超過18%。

其中，下游如聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、苯乙烯（SM）等生產廠加碼增購原料動作，也是促使乙烯行情大漲的因素之一。

法人指出，台塑化和中油每個月對下游的乙烯供應價格有一定比重依據石油腦成本和乙烯現貨行情變化調整，兩者的漲勢必牽動售價走勢，初估本月有漲價上百美元的空間，可挹注獲利提升。

據了解，面對石化原料持續進入上揚通道，可望進一步吸引下游泛用樹脂生產廠增產，現階段，台塑化旗下合計產能近300萬公噸乙烯的三座輕裂廠，和中油合計產能達107萬公噸乙烯的四輕、新三輕均處於滿載運轉水準。