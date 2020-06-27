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潤隆推三案 總銷逾240億

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

潤隆建設（1808）去年因無新完工建案入帳下，營運進入空窗期；不過公司表示，今年將有三大案完工挹注，營運確定優於去年。今年新推案部分規劃有三大案，合計總銷破240億元，將挹注2022~2024年營運。

潤隆建設今年將有三大新案完工交屋，其中今年4月底拿到使照、位於桃園中路重劃區的「市政潤隆」，全案總銷20.94億元，銷售率約三成左右。另外，今年第4季還有板橋18.75億元「柏克萊公園」，已售約15億元，僅有部分店面未出售。

潤隆建設本周三（24日）收在61.9元、上漲0.5元。

展望今年潤隆規劃推出的新案，其中，台中「惠安段案」因鄰近秋紅谷公園、總銷初估約100億元，將規劃二到三房產品，預計7月動工、2024年完工。

另外，接下來將推台北市總銷約57.69億元的「萬芳段案」，以及桃園「青昇案」、總銷約84億元，兩大案都已動工，若銷售順利，陸續將貢獻2022、2023年營運。

重劃區 柏克萊

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