慧洋新船助陣 Q3將賺錢

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

散裝航運商慧洋-KY（2637） 昨（26）日公告，一艘委由日本海洋聯合造船（Japan Marine United Corporation）建造的8.24萬噸散裝新船加入營運。該船為慧洋100%持股的子公司Wisdom Marine Lines S.A.所有，為NOx第三期環保節能船。

受到新冠肺炎影響海運需求，慧洋今年在船隊規劃上，順勢安排船隻進塢維修保養，目前已陸續整裝完成，雖短期造成營收下滑，但預計下半年將出現需求強力回補，屆時慧洋將可維持集團運力最佳狀態。

另外慧洋也維持原定的新船計畫，光是6月中下旬就有兩艘節能新船交付，除了昨天交船的8.24萬噸散裝貨輪，取名Sakizaya Treasure，為巴拿馬型船型；另外一艘取名Bunun Miracle的3.78萬噸輕便型船（Handy），也剛於本月中交船。

慧洋持續汰舊換新，預計下半年也將依市況處分老舊船舶，展望後市，董事長藍俊昇先前在股東會上表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，造成首季散裝航運市場氣氛低迷，再加上認列匯兌損失，導致首季營運不理想，不過，第3季會全面改善，公司也會開始出現單季獲利。

藍俊昇進一步指出，公司目前有七成船舶已長租給客戶，租金價格都是獲利也優於市場水準、另三成為現貨船，未來會找適合價格長租出去，目前船隊數約130艘，今年預計交付七艘節能新船，只要市況回升，慧洋-KY會成為最有競爭力的船隊。

慧洋 肺炎

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