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水泥市場漸入佳境 今早盤相對強勢

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
水泥指數今（24）日早盤漲幅逾0.5%，為傳產類股中表現較佳。示意圖／ingimage授權
水泥指數今（24）日早盤漲幅逾0.5%，為傳產類股中表現較佳。示意圖／ingimage授權

水泥龍頭台泥（1101）、亞泥（1102）近期股東會上釋出好消息，大陸水泥市場逐漸恢復正常，出貨量回升，新冠肺炎疫情影響收斂；且在政府投資擴大下，今年展望相對樂觀。受消息激勵，水泥指數今（24）日早盤漲幅逾0.5%，為傳產類股中表現較佳。

水泥股今日普遍走揚，亞泥、幸福水泥（1108）漲幅較大，均為0.7％；台泥、環泥（1104）、信大（1109）、東泥（1110）也分別有0.2到0.6％不等漲幅。嘉泥（1103）則震盪走跌，小跌0.2％，但近期短線仍偏多。

台泥、亞泥指出，全球經濟受疫情持續影響，外在環境不確定因素仍大，所幸是大陸疫情干擾因素降低，首季疫情高峰過後，近兩個月來水泥生產已恢復正常，且在被擠壓的需求湧現下，發貨量明顯回升，整體價格則持穩。

外資連續超過10個交易日賣超亞泥，導致亞泥短線走跌，今早盤漲幅0.7%。亞泥昨天在股東會上強調，自5月起，大陸水泥市場進入上半年旺季，亞泥中國出貨量逐步回穩，受惠被擠壓的需求釋放，整體價格有上揚；山水水泥不同，整體價格持穩，出貨量提升。展望今年，在水泥需求有撐，且各項轉投資預期營運穩健，獲利有望逐季回穩，延續2019年的高水準好表現。

台泥連續兩日外資買超，近期股價呈現盤整格局，今早盤小漲0.4%。台泥對今年展望相對審慎，不過公司強調，即使疫情嚴峻，歐洲、中亞水泥事業依舊照進度走，今年進軍非洲象牙海岸，打造環保水泥廠，預計第三季投產。循環經濟事業方面，台泥在大陸最新設立的廣東韶關廠，目前建廠中，預計2021年底投產，2022年開始協同處理生活垃圾。

亞泥 台泥 疫情

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