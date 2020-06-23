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大巨蛋復工 遠雄股價提前慶祝

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
大巨蛋可望連假後取得復工許可。記者鄭超文／攝影
大巨蛋可望連假後取得復工許可。記者鄭超文／攝影

台北大巨蛋第三季有望全面復工，遠雄（5522）今（23）日股價開高，一度亮燈漲停，隨即漲幅收斂，漲幅4%。

台北大巨蛋停工五年，近日獲北市府核准建照變更，預計最快端午連假後取得建照，最快再兩個月就可全面復工。根據法人原先預期，若大巨蛋順利復工，將提高遠雄市場評價，提高淨值及股價表現；待大巨蛋正式營運後，可挹注穩定收入。

若大巨蛋順利在第3季尾聲復工，按照工期一年半推算，預計2022年底可以完工。但，商場等設施要正式運營，估計要等到2023年後。

遠雄在此前、5月中旬已公告，將以每股10元的價格，加碼6億元參與遠雄巨蛋增資。公司指出，配合復工進度，資金預計6月底到位；目前以權益法投資50.25億元，股本變動將反映在第二季財報。

大巨蛋停工多年，遠雄過去每年均認列業外損失。今年第一季來看，遠雄巨蛋稅後虧損9,015.4萬元，較去年同期1.29億大幅減少許多；遠雄持股大巨蛋32％，認列2,368.7萬損失，遠雄指出，大巨蛋虧損減少原因，主要是部分營業費用控制得宜。

大巨蛋 遠雄

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