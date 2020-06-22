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嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

嘉泥股東會 發放現金股利1元

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
嘉泥董事長張剛綸。圖／聯合報系資料照片
嘉泥董事長張剛綸。圖／聯合報系資料照片

嘉泥（1103）今（22）日召開股東會，會中通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元。嘉泥董事長張剛綸表示，為嚴防二次新冠肺炎疫情的發生，還有為充實後續拓展旅宿新事業的營運資金，今年股利政策維持去年水準，沒有往上調整。同時，公司對未來現金流改採保守策略。

張剛綸指出，今年新冠肺炎疫情爆發經營團隊評估後，沒有太大風險，當前現金水位也足夠，足以應付未來兩到三年的營運。不過，考量疫情，以及正在興建中的沖繩豐崎飯店等投資案資金，公司需要足夠的現金在手，股利政策仍以穩定發放為主。他也透露，未來甚至不排除現增、發放公司債的可能性。

對於市場關注沖繩「Hotel Collective」飯店試營運狀況，張剛綸稱，疫情爆發後，住房率雖較原先預期要少，且原本預定婚宴、餐宴的多組客人也取消，所幸還在試營運期間，損失沒有想像中少。此外，餐飲市場反映好，也證明市場有需求，接下來將先專注在餐飲，住房將持續觀望疫情發展，以及日本本地觀光人數恢復情況，下半年逐步開放更多房間數。

展望今年，嘉泥營運表現仍以台泥股息為主，今年股息收入為7億多，預計第三季入帳。因飯店、月子中心初期得營業成本、營業費用明顯增加，嘉泥首季營業利益持續虧損，稅後虧損2.1億元，每股虧損0.33元。嘉泥預估，最快要等到今年第四季，情況才會有所改善。

「人之初」月子中心方面，敦化二館因疫情延至4月底正式開幕。至於海外佈局，張剛綸指出，大陸首家月子中心落腳揚州，預計明年初開幕，同時正在看新的標的正在看。

疫情 嘉泥 月子中心

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