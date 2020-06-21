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飆股的故事／士紙資產題材熱 買盤狂敲

經濟日報 / 記者 曾仁凱
圖／經濟日報提供
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士紙資產題材發威，其中備受矚目的士林舊廠開發案，修訂計畫近期已送北市府洽談，希望爭取建蔽率、建築高度限制的鬆綁，傳獲北市府善意回應，有法人喊出潛在開發利益上看500億元。推升士紙股價狂飆，上周衝破60元大關，周五（19日）收在最高點63.8元，短短兩個月股價翻倍，創下近九年來股價新高，成為名符其實的飆股。

圖／經濟日報提供
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士紙2014年宣布士紙永安廠停產，啟動轉型計畫，從原本造紙主業，轉型消費品紙類加工產銷，像是濕紙巾、面膜等，並推出「獅子寶寶」、「氧顏森活」等自創品牌。

更受矚目的，在於士紙轉型後留下大批舊工廠、倉庫等不動產，散布在台北士林、石牌，桃園永安等地，估算總土地面積多達9萬坪，潛在開發利益可觀，士林也透過旗下子公司陽光士林開發主導資產開發，積極進行相關資產活化計畫，未來幾年準備進入開發結果的高峰期。

其中規模最大的士林舊廠開發案，修訂計畫近日已送北市府洽談，盼解除建蔽率、建築高度等限制，最新傳出北市府傾向鬆綁。

士林紙廠舊廠開發案占地約4.3公頃，曾被北市府納入「士林再生計畫」，早在1994年就已完成都市計畫變更，但不適用都更容積獎勵，且建物高度不得超過30公尺，形同只能蓋約十層樓。

考量時空背景不同，現在周邊建案樓高大多超過30公尺，因此士紙積極爭取放寬，傳出北市府傾向解除限制。

士紙士林舊廠基地方正，且鄰近捷運，市場看好潛力及價值。有法人甚至喊出，未來潛在開發利益上看500億元。隨開發案進度加速推進，士紙股價狂飆，上周五再度亮燈漲停衝上63.8元，創近九年新高。

如果從今年3月低檔25.8元起算，士紙股價短短兩個月波段漲幅超過一倍。觀察法人動向，外資陸續有加碼動作。

除了士林舊廠開發案，士紙過去的五號倉庫也啟動都更案，規劃打造地下三層、地上12樓，擁有120個房間的四星級旅館，雖然最近碰到新冠疫情，但士紙五號倉庫案計畫不變，最近與三、四家國內外連鎖飯店業者洽談合作，規劃今年內動工，預計三年後完工。

還有士紙位在福德路的自有土地危老重建商業大樓、光華段危老合建住宅大樓等兩案，也都於5月送市府審查。士紙福德路18號自有土地，預定興建地下三層、地上九層的複合型商業大樓，含精品旅館、百坪商場、餐廳等，營業面積逾1,500坪，同樣與三、四家國內外連鎖飯店業者洽談合作。

除了資產開發題材成為法人關注焦點，在本業方面，士紙這幾年轉型濕紙巾、面膜等紙類加工品產銷，也有不錯成績，像是推出獅子寶寶自有品牌，原本主攻嬰兒濕紙巾等，配合這波疫情需求，順勢推出酒精擦拭巾、護手噴霧等抗菌相關產品，成功熱賣，甚至準備啟動外銷，成功躋身「防疫概念股」。

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