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宏盛拚業績 強打成屋牌

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
宏盛建設董事長林新欽(左四)昨(19)日表示，今年宏盛建設業績將以成屋銷售為主。宏盛建設提供
宏盛建設董事長林新欽(左四)昨(19)日表示，今年宏盛建設業績將以成屋銷售為主。宏盛建設提供

宏盛建設（2534）昨（19）日股東會，宏盛表示，今年業績將以成屋銷售為主，包括「宏盛新世界」、「宏盛海都」、「宏盛水悅」以及今年完工的「海上皇宮」等四大案。

宏盛建設昨股東會由董事長林新欽主持，會中承認去年營收達59.11億元、年減26.1%，稅後純益達13.37億元、年減55.4%，每股稅後純益為1.89元、低於前年4.07元。會中並通過配發每股現金股利0.5元；宏盛建設昨收18.2元、下跌0.2元。

林新欽表示，今年全球經濟受新冠肺炎疫情影響，讓局勢仍動盪不安，台灣因政府控制得當、影響相對較少，加上目前國內房市在極低利率環境下，整體市場買氣仍一定程度的需求，疫情只是讓買氣遞延、但不致消失。目前看來，房市交易量有逐步回升，接下來市場價格變化不會太大。宏盛建設今年業績將以成屋銷售為主，除了新北市淡海新市鎮「宏盛新世界」、「宏盛海都」、「宏盛水悅」外，海景第一排「海上皇宮」預計今年完工。

股東會 疫情

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