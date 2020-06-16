名軒股東會 配發股利1元

名軒（1442）今（16）日舉行股東會，會中通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元。名軒指出，未來公司發展策略公司未來以台中以北地區為發展重心，持續嚴格控管成本及費用，並致力於產品附加價值的提昇，推動居家休閒理念，另外更著重於社區整體的營造，以提升公司競爭力。

名軒去年出售高雄岡山土地，處分利益1.07億元於第三季入帳，但因去年交屋認列營收減少，全年稅後純益1億元，EPS為0.33元，表現均遜於去年同期。展望今年，名軒指出，新莊副都心案、桃園會稽段及台中振興段 8 地號建案預計今年完工；淡海 2地號及台中練武段已動工興建。

名軒今年銷售中銷售中及預計銷售的建案有羅東公正段、桃園會稽段、A7 案店面、合鳳案、礁溪案、新莊副都心案、台中練武段、振興段 35 地號、19 地號、8 地號及淡海段，共計2,407戶。