名軒股東會 配發股利1元
名軒（1442）今（16）日舉行股東會，會中通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元。名軒指出，未來公司發展策略公司未來以台中以北地區為發展重心，持續嚴格控管成本及費用，並致力於產品附加價值的提昇，推動居家休閒理念，另外更著重於社區整體的營造，以提升公司競爭力。
名軒去年出售高雄岡山土地，處分利益1.07億元於第三季入帳，但因去年交屋認列營收減少，全年稅後純益1億元，EPS為0.33元，表現均遜於去年同期。展望今年，名軒指出，新莊副都心案、桃園會稽段及台中振興段 8 地號建案預計今年完工；淡海 2地號及台中練武段已動工興建。
名軒今年銷售中銷售中及預計銷售的建案有羅東公正段、桃園會稽段、A7 案店面、合鳳案、礁溪案、新莊副都心案、台中練武段、振興段 35 地號、19 地號、8 地號及淡海段，共計2,407戶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言