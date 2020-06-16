瑞智改選董事 新任董事長陳盛沺、副董事長楊正民
瑞智精密（4532）董事會今（16）日通過新任董事長陳盛沺， 副董事長楊正民、總經理馮明法三項新人事案。其中陳盛沺及馮明法為續任董事長及總經理一職。楊正民為聲寶家電事業副總經理轉任專職瑞智副董事長。
原任瑞智副董事長劉金錫、聲寶集團顧問陳世昌兩人則退休，不在此次瑞智的新任董事名單中。
壓縮機大廠瑞智精密今日股東會，通過股利0.5元，完成改選九席董監名單，新任董事為陳盛沺、楊正民、陳修明、銓寶投資（陳盛泉）、中鋼（黃議興）、日本Sharp (中島光雄）；獨立董事三席（蘇慶陽、陳盛旺、李仁芳）。在隨後的董事會推舉新任董事長，由陳盛沺續任，帶領瑞智的營運發展。
日前瑞智庫藏股屆滿，共買回股票20張，平均每股15.32元。本次未執行完畢原因為兼顧協調市場機制、有效資金運用、故未全數買回。
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