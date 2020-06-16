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瑞智股東會通過股利0.5元 改選九席董監名單
壓縮機大廠瑞智精密（4532）今（16）日股東會，通過股利0.5元，完成改選九席董監名單，新任董事為陳盛沺、楊正民、陳修明、銓寶投資（陳盛泉）、中鋼（黃議興）、日本Sharp (中島光雄）；獨立董事三席（蘇慶陽、陳盛旺、李仁芳）。將在隨後的董事會推舉新任董事長，預估陳盛沺將續任，帶領瑞智的營運發展。
聲寶表示，面對109年，整體環境的變化所帶來的經營挑戰會更勝於往年，訂定集團營運策略八大方針如下：
一、全年壓縮機銷售量目標挑戰同比增長 7.3%；馬達銷售量目標挑戰 670 萬台以上。
二、應對產品未來趨勢，快速提升變頻壓縮機市場占比。
三、集團產品多元化之後全力拓展全球新客戶。
四、應對產品之市場價格競爭，全力降低製造成本。
五、生產面目標品質一致性提高、人力節省、生產效率提升、訂單交期縮短。
六、提升管理績效，加強管控營業費用。
七、提升存貨周轉率、縮短應收帳款週期及延長應付帳款週期，減少營運資金成本。
八、為提升集團營運績效及快速形成決策，以因應全球市場環境的急遽變化，進行集團組 織架構之重整，於九江廠區成立「營運總部大陸分部」及設立「研發中心大陸支部」。
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