被忽略的隱形冠軍 中菲行、捷迅股價再創新高

被忽略的航空攬業現在成為台股的新明星，中菲行（5609）、捷迅（2643）今（15）日成為台股人氣焦點，中菲行股價再創新高來到37.25元漲停鎖住，捷訊來到53.3，漲幅達9%。

中菲行是亞太區規模很大航空物流貨攬業者，自結集團5月營收21.16億元、年增86.9%，再創單月歷史新高；另一檔航空貨攬捷迅5月營收再度讓市場驚豔創新高，營收達3.71億元、年增57.47%。連續二個月的營收創新高，也讓市場對於第2季的獲利出現想像空間，今天兩檔個價量齊揚股紛紛大漲。

新冠肺炎爆發，航空公司在疫情災害影響下，紛紛停班停航，客運無以為繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，中菲行、捷迅在重重困難下，服務客戶，連續二個月的營收創新高，代表著市場需求及兩家公司的競爭實力。

中菲行更運用移動智慧物流平台，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，完成個別客戶國際運輸物流的需求。

其中，中菲行的商業智慧科技（BIT, BusinessIntelligence Technology）科技部門成為支援集團包括空運、海運及合同物流三個事業單位，朝向產品多元化、系統數位化、服務最佳化、操作優質化及管理效能化的最佳後盾；有鑑於在數位化物聯網時代，人工智慧技術的快速變革以及大數據和半自動化技術的應用，中菲行重新定位並致力創建成為客戶「移動智慧-物流服務夥伴」。

這波疫情下，中菲行的長期布局完成全發揮效益，中菲行創新設立經營委員會（EMB, Executive Management Board）負責公司的經營與發展，並應用其從資訊科技提升的商業智慧科部門的專業實力，透過自行研發之 Web 3.0 雲端物流平

台的移動智慧物流系統 - 中菲行增值訊息系統 Dimerco Value Plus System®，以達虛實並進、服務客戶，成為客戶「移動智慧 - 物流服務夥伴」。

航空物流業成為解決客戶問題的最佳伙伴，捷迅第1季的營收為7.85億元，年增率23%，每股稅後純益1.1元。然而受惠於航空運價不斷大漲，捷迅4、5月的營收也是成功創下新高，加起來的金額已經達7.18億元，接近第1季的營收。法人推估，隨著4、5月的營收不斷創新高，今年上半年EPS可望突破3元。