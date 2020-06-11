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美亞5月營收翻揚 股價量價齊揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

美亞（2020）5月營收翻揚，單月營收為4.29億元，年增49.57%，年增率轉正；1到5月累計營收為20.28億元，年增1.88%。美亞今（11）日股價帶量走揚，盤中爆量超過4,500張，上漲1.4%，守穩所有均線之上，在鋼鐵股中表現相對強勁。

另外，美亞今年股利政策優，5月初去年度每股擬配發現金股利1.85元，配發率達九成，創近六年來最高，帶動一波股價攀升；5月中旬後進入整理格局多日，近日短線均線翻揚向上。

美亞主要生產營建及機械用鋼管、鋼板，其中營建用產品佔營收比重約七成。今年截至目前為止，美亞指出，來自國內公共工程、廠辦的接單穩健，不受新冠肺炎疫情衝擊。長期來看，國內前瞻基礎建設計畫、都市更新等政策利多，有望支撐營建用鋼需求。

營收 股利

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