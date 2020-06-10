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興富發通過配息改回年配 今年推案量衝525億元

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
興富發建設董事長鄭志隆在股東會後記者會中表示，今年興富發建設預備推案量達525億元，不受疫情影響，加上今年前四月建案銷量不錯，房市將迎來5到10年黃金期。 圖／興富發提供
興富發建設董事長鄭志隆在股東會後記者會中表示，今年興富發建設預備推案量達525億元，不受疫情影響，加上今年前四月建案銷量不錯，房市將迎來5到10年黃金期。 圖／興富發提供

興富發建設今（10）日股東會通過將「季季配」股利政策，改回「年配」，因此今年第2季起公司盈餘分派將改採「年度」計算；董事長鄭志隆在股東會後記者會中表示，今年興富發建設預備推案量達525億元，不受疫情影響，加上今年前四月建案銷量不錯，房市將迎來5到10年黃金期。

興富發建設今日股東會承認去年營收達237.98億元，稅後純益達30.29億元、年減55.8%，每股稅後純益達2.66元低於前年的6.01元。興富發建設指出，去年營運下滑主因推案產品轉型所致。

展望今年，興富發建設指出，公司預計推案量達525億元、維持去年水準，包括北部板橋「大禾」、桃園青溪段「新森活」，台中則將有七期台灣大道「市政愛悅」、頂級商辦「TOP 1」、西屯區「惠安段」，南部方面像是台南市安平「愛琴海」、高雄三民區「新都段」、左營「福山段」、前金「博孝段」、鼓山「青海段」等新案。

興富發今日公布5月營收達9.89億元、年減33.3%，累計今年前五月營收達89.02億元，較去年同期120.93億元減少26.3%；興富發建設昨日收45.85元、下跌0.65元。

鄭志隆表示，台灣首購市場雖已走了二到三年，不過今年總統大選釋放出一個訊號，就是20~24歲首投族達118萬人，亦即未來三到四年就有近60萬戶的首購需求，這就是未來房市潛在機會，加上公司今年前四月銷售量達80億元的不錯反應，認為疫情後的房市在美中貿易大戰引發的台商回流效應下，加上剛性自住需求撐盤下，房市將迎來5~10年的黃金期。

興富發 股東會 房市

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