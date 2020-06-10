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茂綸5月營收年成長9.1% 受惠資料中心及雲端商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日商Macnica集團旗下IC通路商茂綸（6227）今（10）日公告5月合併營收為7億元，較上個月增加3.4％，且較去年同期成長9.1％，主要在於資料中心及雲端服務相關應用產品出貨量持續成長，加上東南亞國家陸續解封，客戶拉貨力道明顯回溫。

茂綸表示，5月合併營收月增率及年增率均維持正成長，除了資料中心需求強勁外，亦受惠越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家逐步解除封城令，上下游產業供應鏈逐步恢復正常，以目前訂單狀況來看，下游系統大廠客戶的拉貨力道持續回溫，今年上半年營運可望維持穩健成長。

茂綸進一步指出，近期全球新冠肺炎疫情延燒，推升遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等雲端服務市場快速成長，帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，公司相關產品線在雲端運算及網路傳輸相關的高階解決方案出貨量均有明顯提升。

茂綸也指出，根據Cisco的預估，2016-2021年全球資料中心流量的年複合成長率可達25％，而全球超大型資料中心數量建置明年將可達到628座，年成長率約15%，可見全球資料中心軟硬體市場成長動能十分強勁，茂綸深耕網路通訊傳輸及資料中心運算等領域超過十年，將可望持續受惠此波全球雲端服務商機。

展望下半年，茂綸維持審慎樂觀態度。在全球新冠肺炎疫情影響下，下游客戶的訂單與庫存控管嚴謹，迅速反映終端市場需求變化，以目前來看，資料中心運算儲存及高速網路通訊傳輸市場的成長趨勢最為明確。隨全球大型資料中心的持續擴建，預估下半年網路相關產品及伺服器的出貨量可望穩定成長，挹注整體營運成長動能。

雲端服務 東南亞

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