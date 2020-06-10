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震旦行配發現金股利6元 現金殖利率6.6%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

震旦行股份有限公司 （2373） 今（10）日舉行股東常會，會中通過2019年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利6元，若以6月10日收盤價91.6元計算，現金殖利率約6.6%，震旦行將另行召開董事會訂定除息基準日。

震旦行2019年全年合併營收136.05億，稅後淨利13.75億，因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅 1.41億元，影響 EPS 0.63元；若扣除此部分比較基礎差異，震旦行2019年稅後淨利15.16億元，較2018年略減0.07億元，年減 0.46%。

公司表示，由於第1季為辦公市場的淡季，加上新冠病毒疫情獲得控制，逐漸好轉中，法人預估震旦行的營收與獲利將逐季穩步回升。

震旦行深耕辦公設備及應用系統至今已55年，面對新冠病毒疫情，整合各事業部與子公司，提供企業完整的「辦公防疫解決方案」，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理軟體到硬體整合，協助企業嚴謹防疫部署，共同對抗疫情挑戰。

震旦行 疫情 營收

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