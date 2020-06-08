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國旅最強補貼來了！飯店股開趴 觀光類股指數漲逾2%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
提振國內觀光產業、振興經濟，交通部長林佳龍今（8）日舉行記者會宣布，自7月1日至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」。記者楊文琪／攝影
提振國內觀光產業、振興經濟，交通部長林佳龍今（8）日舉行記者會宣布，自7月1日至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」。記者楊文琪／攝影

交通部今（8）日宣布，自7月1日至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，除團客有多個項目補助外，自由行旅客每人每房補助1,000元，激勵飯店股表現，龍頭股晶華（2707）盤中股價在利多訊息發酵下急拉向上，來到165元，漲幅逾5%，老爺知（5704）盤中漲幅亦逾5％，另華園（2702）、雲品（2748）漲幅也在4%上下。

在飯店股和遊樂園股兩大族群拉抬下，上市觀光類股指數今盤中一路震盪走高，來到99.95點，漲幅2.6%，逼近百點大關，已回到年初水位。

觀光業者表示，隨著國內防疫措施「解封｣，中央與地方紛紛投注資源振興國旅，推升旅遊消費質與量，國內旅遊市場的復甦正以翻倍速成長。法人也表示，旅遊市場今年以來壓抑許久，加上國人今年暑假恐仍無法出國旅遊，幾乎把全部的消費力都留在台灣，蓄積的爆發力值得期待。

飯店股方面，目前雙北因較缺乏大自然觀光資源，加上都市旅遊不利防疫，住房率仍相對低迷，但不少飯店股在郊區皆有發展副品牌，像是晶華旗下的捷絲旅、晶泉丰旅在宜蘭、花蓮布局，旗下晶英酒店則在太魯閣和台南有據點。

雲品表示，後疫情時代來臨，各項防疫措施也逐步鬆綁，風景區的渡假飯店在疫後更有報復性的消費，旗下雲品溫泉酒店位於日月潭風景區，迎來後疫情時代風景區的國內旅遊潮，期望能搭上觀光復甦的首班列車。

其中，日月潭雲品溫泉酒店6月周末假日平均達八成，而端午連假的住房率平均已達九成，暑假期間週末假日也陸續回溫達七成，以目前消費者訂房的速度來看，將有機會有更好的住房成績。

雲品 觀光

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