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台塑四寶：最壞時間已過

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
台塑四寶展望未來營運，一致認為最壞時間已過。台化副董事長洪福源在股東會強調台化下半年會好轉。 記者曾吉松／攝影
台塑四寶展望未來營運，一致認為最壞時間已過。台化副董事長洪福源在股東會強調台化下半年會好轉。 記者曾吉松／攝影

油價強彈拉動下游石化品價格跟漲，加上各國重啟經濟並祭出振興措施，「台塑四寶」展望未來，一致認為最壞時間已過，6月營收將比5月成長，第3季營運優於第2季。

台塑董事長林健男昨（5）日表示，疫情趨緩，各國陸續解封，經濟活動重啟，加上原油及乙、丙烯價格大幅反彈，帶動石化品價格上漲。以西德州原油（WTI）為例，5月現貨價格從低點每桶18.8美元已彈到37.4美元，漲幅近100%，創下史上最大單月漲幅，帶動乙、丙烯價格從低點分別回升103％、39％。

相較之下，中下游石化品價格雖也隨之反彈，但漲幅僅5％至25％，落後乙、丙烯漲幅，預期受原料成本推升，未來行情應有上漲空間。台塑預估6月營收會高於5月，整體第2季營業額和第1季持平，下半年可望逐季回升。

南亞董事長吳嘉昭也認為，各國為挽救經濟，不僅陸續解除禁令，並輔以振興經濟措施，預期下游產能利用率可望逐漸提升，加上原油價格回穩向上，客戶採購心態轉趨積極，南亞的重要產品像是可塑劑，5月下旬起印度、東南亞及埃及詢單已逐漸回溫， 丙二酚也積極拓展外銷量。南亞預估6月營收較5月小幅成長，第3季營收也會比第2季成長。

台化副董事長洪福源也說，台化經營利益經過4月谷底後，5月起逐步好轉，其中因為先前油價暴跌造成的石化原料庫存損失，到5月第2周已經轉正。

他預估，台化第3季營收會比第2季好。價格恢復是主要原因；至於量的部分，台化台灣區銷量將有成長，但大陸寧波廠因安排PTA（純對苯二甲酸）產線年度定檢，且第2季台化的苯酚、丙酮、PS、ABS有超賣，第3季回復正常，因此售量成長有限。

至於與原油價格連動度最高的台塑化，總經理曹明表示，6月全球原油總減產量估計高達每日1,550萬桶，遠高於市場預期，加上歐美逐漸解封，全球原油供需基本面持續改善，市場普遍預期油市最壞情況已過，帶動近期油價上漲，這有助於台塑化營收上攻。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

原油價格 台塑化 營收

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