台化搶錢 盯醫療、地攤經濟

「台塑四寶」股東常會昨（5）日輪到台化登場，台化副董事長洪福源表示，這波新冠肺炎疫情影響相當巨大且深遠，預計下半年營運會慢慢好轉，接下來因應「後疫情時代」的新常態，台化將全力爭搶醫療、宅經濟、地攤經濟等新商機。

台化昨天舉行股東常會，身兼台化董事長的台塑集團總裁王文淵選擇缺席，將舞台交給專業經理人。

洪福源表示，今年來疫情擴散，各國為了防疫限制人員流動，造成需求急凍，全世界經濟活動都受到巨大影響。不過隨著世界各國採取各項刺激經濟措施、歐美各國陸續解封及產油國擴大減產，帶動油價回升，台化下半年營運將慢慢好轉。

現在全世界已經有600多萬個新冠肺炎案例，且很多地方疫情還在持續中，冬天疫情會不會捲土重來也還不知道，對公司今年全年的營運影響仍無法評估。

不過洪福源表示，危機也是轉機，後疫情時代會帶來很多生活上的轉變，包括產業鏈和消費心態都會改變，面對這樣的新常態，會衍生出很多新商機，是台化接下來要去把握爭取的。