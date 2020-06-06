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5月一好三壞 台塑化回神

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

「台塑四寶」昨（5）日公布5月營收，合計四大公司5月營收765.7億元，年減四成，但比4月微幅反彈1.5%，終結營收連三降。不過四寶中5月業績只有台塑化受惠國際油價谷底反彈，營收比4月回升，其他三寶台塑、南亞、台化5月營收皆較4月繼續下滑，呈現「一好三壞」。

台塑四寶昨日股價全數收紅，台塑漲0.8元收87.6元；南亞以65.3元作收，漲0.3元；台化漲0.5元收75.6元；台塑化收94.3元，漲0.8元。

台塑化昨天公布5月營收256.86億元，較去年同期大幅衰退55.9%，但比4月彈升15.9%，是四寶中唯一成長的公司。主因4月國際油價暴跌，期貨市場甚至出現史上首見的「負油價」，5月油價緩步墊高，助攻台塑化5月營收破底翻。

台塑5月營收134.55億元，年減29.2%，為近三月新低。台塑董事長林健男表示，5月部分歐美國家仍封城鎖國，大量PVC低價銷往亞洲，加上奧運延期，鞋材用EVA買氣萎縮，同業削價搶單，台塑兩大主力產品PVC及EVA的5月價格都受到拖累。

台塑化 營收

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