三陽越南子公司將終止在港掛牌 走向私有化

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

三陽（2206）今晚公告，將買回在越南的重要轉投資公司VMEPH（簡稱VH）股權，終止在香港掛牌與台灣TDR的發行，走向私有化。

三陽表示，VH成立於1992年，為三陽轉投資持股約67%的子公司，在越南同奈與河西兩省設廠，主要業務為生產三陽SYM品牌機車、引擎及相關零件的製造和銷售。產品主要在越南國內銷售，並同時外銷到其他東南亞國家。目前三陽SYM品牌是越南市場外資第三大品牌。

2007年VH於香港掛牌上市（代號0422.HK），並於2009年釋出12%股份，回台灣發行TDR存託憑證（代號9110.TW）。

不過，考量VH在香港掛牌以來，為維持其上市地位，面臨諸多行政與合規負擔、及衍生相關的成本及費用。且自上市以來，VH的上市平台未曾用於任何重大的外部股權融資活動。公司評估後，認為維持VH上市地位所投入的相關管理資源與合規成本，顯不符合其帶來的外部融資機會，加上近年其股份交易流通性低落，為強化經營彈性並提升經營效益，決議將VH下市私有化。

此案資金需求約1.3億港元（約新台幣5億元），資金來源將以公司內部資金支付，收購時程計劃最晚8月底公布。

三陽 越南 香港

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