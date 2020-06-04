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牧德5月營收月減12.4% 股價下跌近3%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

光學檢測設備廠牧德（3563）受新冠肺炎疫情影響，導致相關產業資本支出需求遞延，5月營收較上個月衰退12.4%，終止單月營收連續五個月月增長態勢，導致今（4）日盤中下挫近3%。

牧德公布5月營收約 2.24 億元，月減12.4%、年減13.9%，為3個月新低，且終止單月營收連續五個月月增長態勢。累計牧德今年前五個月營收為11.66億元，年減1.6%。

牧德指出，因受疫情影響，全球經濟及景氣放緩，相關產業資本支出需求遞延，但其 5G 相關市場發展仍值得期待。牧德對這一波疫情帶來的影響審慎面對，新事業及新產品布局仍持續穩健進行，為未來景氣復甦做足準備。

牧德今年3月27日經董事會決議通過配發現金股利總金額447,282,340 元，現金增資後流通在外股數為44,728,234 股，已於今年5月22日變更登記完竣，每股配發現金股利金額為10元。除息基準日為今年6月15日，並於7月14日發放。

牧德今年第一季每股盈餘（EPS）為5.3元，較去年同期EPS 6.13元小幅衰退，主要有兩項原因：一是營業成本提高，這是因為比去年同期擴編了研發人力及經營團隊達80人，主要是為未來產品開發及經營效率提昇儲備能量。

另外一項原因則是毛利微幅下滑3%，這是因為第一季銷售許多新型研發機種，研發機第一台著重功能達成尚不及做成本的改善，這是產品銷售必經流程，第二台改善後該型機種仍有5~10%降低成本的空間。

牧德董事長汪光夏先前指出，2020年雖受疫情影響，整體設備業營收多處大幅衰退狀況，唯牧德科技逆勢操作，擴大研發的投入及經營人才的網羅，這是絕佳的機會將牧德再推上一層樓。

汪光夏認為，當同業設備廠人員受困於各國無法前往大陸之際，紅色競爭對手卻積極搶食大陸市場，而牧德此時卻由總經理率隊前往大陸，派出前所未有的研發、客服及業務團隊在中國大陸推廣與裝機，分秒不漏地積極為業務佈局。

牧德科技 營收

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