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水泥族群走揚 信大、亞泥領漲

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

水泥族群股價今天普遍走揚，其中信大（1109）盤中上漲1.12％，表現相對強勁。信大指出，今年第二季出貨量慢慢恢復，目前價格則相對持穩，持續觀察。

台灣方面，信大表示，今年來水泥價格持穩，但出貨量明顯較往年要好，持續受惠電子業擴產、營建業回溫，以及公共工程陸續發包。

亞泥（1102）和幸福水泥（1108）盤中均上漲0.6%，龍頭台泥（1101）則小漲0.2％。在新冠肺炎疫情衝擊下，湖北企業農曆年後延至4月中旬才復工，亞泥武漢廠亦受影響。

不過，亞泥此前表示，疫情爆發在產業淡季，影響相對有限，現在大陸各地陸續復工，各廠產能利用率正逐步增加。隨著大陸疫情受到控制，市場恢復正常，延的需求有望在第2季逐步釋放出來。

幸福水泥轉投資大升開發，基隆大竿林地區重劃區7萬8千坪土地開發案延宕多年，一期預計第3季可申請建照並動工，可開發面積約6,000多坪。

疫情 亞泥 重劃區

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