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口罩禁令解除了...但康那香等3檔概念股卻跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
口罩禁令解除下相關概念股卻出現連續跌勢，康那香、恆大、美德醫療等3檔股價今日開低直殺至跌停鎖死。本報系資料庫
口罩禁令解除下相關概念股卻出現連續跌勢，康那香、恆大、美德醫療等3檔股價今日開低直殺至跌停鎖死。本報系資料庫

康那香（9919）公告自結4月稅後純益 6,000 萬元，年增1,300%，每股純益 0.31 元，累計前 4 月稅後純益 1.34 億元，每股純益 0.69 元，同時預估第2季獲利將較首季成長；但在口罩禁令解除下相關概念股卻出現連續跌勢，康那香、恆大、美德醫療等3檔股價今（2）日開低直殺至跌停鎖死。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上口罩產量增加，相關的口罩出口及在國內通路銷售的禁令也在6月1日解禁，除了仍維持實名制的每兩周9片之外，國內通路可以自由銷售口罩，昨日是解禁的第一天，不少開賣口罩，或是預購的通路都吸引民眾搶購。

康那香今年第1季營收 11.69 億元，毛利率 20.83%，稅後純益 7,438 萬元，每股純益 0.38 元；康那香目前在台灣共有 8 台口罩機生產，市場推估產能每日超過85 萬片，每日自產 2 噸鎔噴不織布。

在口罩開放出口及國內通路自由銷售下，康那香手上已有海外口罩訂單，預計到今年第4季口罩都可維持生產滿載，今年第2季獲利有機會比第1季成長。

但是在口罩禁令解除下，相關口罩概念股的股價則是出現高檔滑落的情況，連兩日走跌，康那香今日以43元開低後一路下探至跌停39.6元，盤中跌停賣單1,543張；恆大也是開低，以174.5元開出後一路下殺至跌停159元，下跌17.5元；美德醫療也是開低下跌至跌停7.66元。

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