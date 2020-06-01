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股東會預熱 中鋼收復20元整數關卡

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

股東會旺季到，中鋼（2002）行情開始預熱，今（1）日突破季線反壓，收復20元整數關卡，盤中小漲1%。

新冠肺炎疫情衝擊銷量，中鋼今年來獲利衰退，今年一到四月稅前虧損30.6億元，年減1.42倍。不過，隨著第2季盤價調漲，4月單月稅前虧損4.93億元，衰退幅度較上月收斂。

中鋼今年第二季起盤價制度月盤、季盤分流，其中月盤的熱軋、冷軋大宗底材等產品，因國際漲聲響起，7月盤價以平高盤開出，平均漲幅 1.87%；但季盤方面，因季調整有時間落差，第三季仍以平低盤為主軸，鋼板、棒線等產品平均跌幅 2.05%。

中鋼觀察，受疫情影響，市場觀望氣氛濃，產業終端需求降低，外銷訂單緊縮。中鋼觀察下游需求，鋼構營造、綠能風電、軌道基建等內需型產業，營運仍優於預期；反觀五金加工、汽機車、手工具、扣件、家具製管等行業，上半年接單有所下滑，隨著歐美經濟活動重啟及轉單需求釋出。

展望下半年，中鋼表示，當前大陸等主要鋼廠陸續調漲價格，鋼市表現有望逐步回溫。同時，為更貼近市場變化，年內將月盤制度由「N+2」盤精進為「N+1」盤。

中鋼 疫情

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