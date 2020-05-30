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中租Q3擬發特別股 籌資百億

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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無畏新冠肺炎疫情全球蔓延，中租控股今年來籌資動作頻仍，旗下各子公司累計包括商業本票發行、銀行聯貸等額度已達約新台幣500億元，第3季中租控股還擬發行特別股籌資約百億，為中租控股強力推動業務、維繫成長動能備妥銀彈。中租控股日前自結前四月獲利51.9億元，比去年同期成長3%，累計每股稅後純益（EPS）為3.91元，維持成長軌跡，即使法人、小股東關切疫情對中租業務衝擊，但中租控股內部仍維持台灣及中國大陸市場可維持5%至10%的應收帳款成長預期，僅修正東協市場至持平。

中租控股今年來的籌融資，約新台幣400億元是源於中國大陸的仲利國際租賃在地銀行融資，包括中國大陸國家開發銀行、新加坡大華銀與日商瑞穗銀（中國）等個別主辦的三筆聯貸，台灣市場向來是獲利重心，積極發展多元業務，像合迪公司的車輛租賃融資業務，因為成長亮麗，銀行聯貸額度也較過往擴增將近四成。

中租控股是租賃事業，因此從事各項融資租賃、中小企授信等業務，不能像銀行以吸收廣大民眾存款資金來承作，除了自有資金，靈活對外籌資支應業務發展是一大重點。

根據中租控股資料，今年第1季台灣與中國大陸市場的應收帳款成長，分別仍有17%、19%，加上東協等市場，總體應收帳款淨額來到4,160億元。

低利環境、各國降息，使得中租控股的應收帳款收益率上升到10%以上，資金成本搭配靈活籌資也下降到2.5%以下。

中租控股指出，大陸市場雖疫情影響開工與營運，但整體本業仍然維持穩健，面臨疫情對經濟衝擊變數，中租將強化風險控管、維持資產品質與延滯率穩定，維繫獲利成長。

仲利國際租賃為大陸外資租賃龍頭，業績亮麗因此籌融資多年來均在地化，台灣市場持續多元化獲利來源的模式，將複製到其他海外市場。

不過，東協市場受疫情衝擊，因此在去年馬來西亞一筆在地融資之後，迄今東協並無籌資動作，而印尼市場也受疫情影響延後開業時程。

中租控股研擬特別股籌資，將可增加資本與淨值，挹注海外新市場發展。

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