亞德客降評 工具機遭空襲

工具機景氣持續復甦，摩根士丹利（大摩）卻發布類股股王亞德客-KY（1590）評價過高警告，為此下修亞德客評級到「中立」，還發布30天內走跌預測，衝擊亞德客昨（29）盤中應聲跌停，連帶衝擊上銀、全球傳動等工具機股大跌。

大摩建議，投資人應了結亞德客、轉進上銀，但空方氣焰高漲，上銀一開盤就跟進亞德客暴跌，終場下挫3.4%，收306.5元；跌停的亞德客收515元，爆出4,133張大量。全球傳動、瀧澤科、程泰等跟跌，少數直得、高鋒等逆漲。

大摩表示，大陸工具機景氣持續復甦，亞德客5月上半月單日出貨金額還有人民幣1,800萬~2,000萬元，但在過去一周，金額竟降到1,600萬~1,800萬元，減幅高達11%。同時，亞德客接單和出貨比（B/B ratio）也從1.2~1.3，下滑到1的水準。

對此大摩詢問亞德客，獲得的三回應包括一、華為新禁令加劇美中貿易緊張；二、中國官方更關切勞工工作穩定；三、疫情等推升歐美第3季需求變數。由於實情和預期落差，大摩認為，市場恐怕「高估」亞德客。

大摩進一步提出三示警，首先是亞德客訂單能見度僅一個月，7、8月營收動能不確定性非常大；其次、第2季向來是工具機旺季，亞德客這一季營收看增三成，但隨之可能在第3季衰退15%~20%；三、亞德客產能持續拉高，然目前庫存偏低，大部分產能要先轉為庫存，而庫存不會增加收入。鑒於亞德客吸引力下滑，大摩將其今、明、後年每股純益預測調整為17.9元、23.2元、26.4元，目標價維持600元，但降評到「中立」。

日前里昂證券針對日本工具機大廠THK財報，發布台灣工具機股分析，同樣喊買上銀優於亞德客，主因今年來亞德客大漲一波，上銀明顯落後。上銀主力產品也和THK相仿。

里昂表示，THK第1季獲利出現兩年來首度年成長，電子業產品大幅增長65%，呼應上銀展望樂觀；上銀甚至宣布將調漲需求旺盛的半導體和醫療產品，配合競爭對手全球傳動、直得紛紛拉長訂單能見度和調漲產品，均加持上銀基本面。