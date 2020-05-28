岱宇通過現金股利1.15元 4月啟動兩岸擴產

新冠肺炎疫情持續延燒，從12月底中國爆發後，延燒至歐美地區，現在連南美、俄羅斯也淪陷，台股生技股成為盤面主流，其中新冠肺炎檢測試劑供不應求，瑞基海洋(4171)為檢測股股王，今年從年初67.5元一路大漲，創下歷史天價來到322元，興櫃股口罩關鍵材料熔噴不織布廠-敏成(4431)也是今年的黑馬股，公布四月營收衝上8005萬元，創下年增131％及月增32.45％的優異成績，股價也從三月起漲，一路大漲十倍創下336元新天價，也成功吸引市場資金進駐興櫃市場。

2020-05-28 15:23