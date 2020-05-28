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岱宇通過現金股利1.15元 4月啟動兩岸擴產

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

全球前三大家用健身器材廠商岱宇（1598）今（28）日舉辦股東會，董事長林英俊主持，通過去年度股利，每股配發1.15元現金股利，同時全面改選董事，選出7席董事(其中獨立董事3席)；展望今年，岱宇表示，4月同步啟動兩岸生產基地產能擴增計畫，以因應旗下SOLE、XTERRA品牌訂單需求，將有助挹注集團未來營運。

岱宇股東會改選，選出董事7席(含獨立董事3席)，新當選董事包括林英俊、廣錠科技董事長廖良彬、佳尼特總經理莊住維、后里營造董事長張志全，3席獨立董事為謝長宏、王凱立、王志誠。

岱宇去年合併營收58.51億元，集團近年積極布局家用、商用與醫療復健三大業務，受惠多元化新產品與新品牌策略布局效益逐步顯現，挹注去年營收創下歷年新高，去年稅後純益2.2億元，年增72.68％、每股純益2.05元，年增76.72％。

岱宇指出，積極完善商用健身器材產品線，並加速推動多元智能化產品軟硬體研發升級，帶動SOLE、SPIRIT、XTERRA等主力品牌去年營收比重分別為35.07％、21.65％與12.22％。此外，經營團隊積極提升兩岸生產基地生產效率、優化產品組合結構、強化各項管理費用，且受益於毛利較高的商用健身器材與醫療復健產品營收比重提升、美元匯率優勢效益，帶動去年毛利率、營業利益率分別達29.34％、5.60％。

岱宇決議2019年配發每股現金股利1.15元，股利配發率56.1％， 2019年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至10.18％、3.74％。

展望今年，岱宇表示，看好全球運動健身風氣趨勢持續增溫及疫情帶動宅經濟居家健身熱潮，可望創造集團家用健身器材產品良好銷售環境。今年北美SOLE品牌、德國CARDIO fitness通路於線上電商銷售及接單表現都呈現強勁的訂單力道，集團也持續針對旗下多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品。

岱宇 健身 股東會

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