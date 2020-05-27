振興券點火內需 這檔概念股漲最多

新冠肺炎疫情趨緩，政府包括振興券、國旅安心旅遊等政策將點火內需，推升相關概念股股價漲勢，統計18檔振興券受惠概念股近兩周股價表現，漲幅逾2成的達9檔，尤以易飛網漲幅39.56%最高，其次則是遠雄來。

振興券概念股今(27)日仍是盤面亮點，華園、遠雄來、夏都、易飛網、五福、寶得利、老爺知等股亮燈漲停；不過，六福股價在漲多後卻是開高走低，盤中翻黑，終場收在15.65元，下跌0.65元，跌幅3.98%。

根據統計，18檔振興券概念股中，近兩周漲幅以易飛網居冠，其後依序包括遠雄來、華園、六福、夏都、五福、高野、新天地、雲品等；另外台灣高鐵、美食-KY、鳳凰、瓦城、雄獅、寶得利等也有逾1成的漲幅；晶華、國賓、王品漲幅逾7%。

隨著疫情趨緩，振興券方案也敲定，每人支付1,000元可兌換3,000元，將採取實體券、數位券並行，可透過電子支付、信用卡、電子票證和現金交易使用，同時不排富，預計在近期可公布具體方案，約7月上路。

振興券將可望進一步點火內需，仲英財富投資長陳唯泰表示，振興券受惠概念股，包括餐廳、飯店、旅行社及台灣高鐵等，在振興券剛拍板定案時，已有概念股的股價提早反應，這部分值得持續關注，預期在實際拿到振興券之前，仍將會是盤面上的一個趨勢題材，至於在振興券發放之後，則要看股價能不能再走高，也許到時已達波段高峰。