聽新聞
test
0:00 / 0:00
昇陽股價勁揚 重新站回均線之上
昇陽（3266）早盤股價走揚，盤中漲幅收斂至4%，重新站上所有均線之上。
昇陽今年來交屋認列營收增加，今年前四月累計營收為4.96億元，年增63.36%；不過，首季稅後虧損36,09.1萬，每股虧損0.1元。昇陽今年預計有台北松江南京「十里華」、內湖「金龍路」案完工入帳，總銷金額共計13億元，第2季後開始交屋認列。
雖然廠辦案正夯，但昇陽去年表示，商辦多半是整棟銷售，出於營運穩定考量，仍傾向發展住宅案，並專注在大台北地區。因大台北土地稀缺，土地取得多仰賴都更，因此近年推案以都更案居多，預定2023年起陸續完工後，推升新一波業績成長。
昇陽此前指出，目前預售中的都更案有三件，還在洽談的有4件。預售中的案子包括永和「昇陽國詠」，總銷金額約28億元，今年動工，共有兩棟建築物，分別於2022年下半年、2023年下半年完工；台北基隆路一段上的「昇陽國際」，總銷金額約60億元，預定2025年完工；「聚昇揚」，總銷金額約22億元，預定2023年完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言