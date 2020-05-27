昇陽股價勁揚 重新站回均線之上

昇陽（3266）早盤股價走揚，盤中漲幅收斂至4%，重新站上所有均線之上。

昇陽今年來交屋認列營收增加，今年前四月累計營收為4.96億元，年增63.36%；不過，首季稅後虧損36,09.1萬，每股虧損0.1元。昇陽今年預計有台北松江南京「十里華」、內湖「金龍路」案完工入帳，總銷金額共計13億元，第2季後開始交屋認列。

雖然廠辦案正夯，但昇陽去年表示，商辦多半是整棟銷售，出於營運穩定考量，仍傾向發展住宅案，並專注在大台北地區。因大台北土地稀缺，土地取得多仰賴都更，因此近年推案以都更案居多，預定2023年起陸續完工後，推升新一波業績成長。

昇陽此前指出，目前預售中的都更案有三件，還在洽談的有4件。預售中的案子包括永和「昇陽國詠」，總銷金額約28億元，今年動工，共有兩棟建築物，分別於2022年下半年、2023年下半年完工；台北基隆路一段上的「昇陽國際」，總銷金額約60億元，預定2025年完工；「聚昇揚」，總銷金額約22億元，預定2023年完工。