盤價釋放Q3反轉訊號 中鴻股價走揚

中鴻（2014）昨（26）日開出最新盤價，6月內銷價平盤，7月外銷報價依區域每公噸調漲20到30美元，反映第三季大環境有望自谷底開始好轉。受消息激勵，中鴻今天開低走高，盤中強漲7%，突破十日線、月線、季線糾結區。

全球新冠肺炎疫情雖持續延燒，不過，隨著國內疫情舒緩，且大陸寶鋼、鞍鋼此前已陸續調漲6月價格，帶動亞洲行情。中鴻呼應國際市況，6月內銷熱軋、冷軋等產品盤價維持平盤不變，7月外銷盤價則調漲20到30美元，實際報價則視當地巿場行情而定。

鐵礦砂、煤等原物料價格至今處於高檔，這次中鴻調漲外銷盤價，也適度反映了成本壓力。此外，因應疫情，大陸等鋼廠第二季進行減產，同樣為供給面帶來利多。需求方面，

展望第三季，隨著各國經濟活動恢復，法人認為，下半年鋼市有望好轉，整體表現有望比上半年來得要好。然而，受疫情影響，終端需求降低，外銷訂單緊縮，市場觀望氣氛仍濃厚，需求能否真正回升，還有待觀察。

至於主力產品API鋼管，中鴻坦言，因近期國際油價下跌，美國頁岩油鑽井需求減少，出貨展望持續保守。中鴻今年將持續開發API地熱管新產品，並積極取得相關產品認證，開發國內及日本等海外市場。