臻鼎澄清：禮鼎專注載板領域 無涉封裝項目

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

媒體報導誤傳臻鼎集團將投入封裝。對此臻鼎（4958）今日澄清說明，子公司禮鼎半導體科技(深圳)營業項目專注載板布局，並無涉及封裝項目。

臻鼎提出三點澄清，第一禮鼎半導體科技(深圳)去年12月時已公告說明，主要營業項目是載板。

第二，該公司並無涉及封裝項目，反而封裝廠商是客戶。臻鼎強調，公司已在類載板領域站穩腳步，未來擴大載板布局是進一步強化PCB本業，禮鼎位於深圳，面向客戶群主要是半導體的IC設計與封裝公司服務，並非跟封裝廠商競爭。

第三，臻鼎強調，相關對外投資都經投審會通過，並沒有超過公司先前對投審會的承諾。

臻鼎也再次強調，當初對外投資於投審會審核時已詳細說明，類別無涉及封裝。至於大陸工商登記時類別項目屬於較廣泛登記，但該公司營業項目並沒有超過先前對投審會的承諾。

臻鼎 投審會 半導體

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