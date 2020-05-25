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冠德領軍 營建股齊揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台股今（25）日走弱，營建股普遍逆勢走揚，冠德（2520）盤中開高走揚，漲幅達5％，盤中最高價27.2元，登近3個月高點，領漲營建族群。永固-KY（5546）上週掛牌上市，蜜月行情最高價來到70元，今盤中漲幅達7%。

冠德首季獲利表現較去年同期佳，稅後純益為3.02億元，年增1.42倍；每股稅後純益（EPS）為0.61元。冠德近期股價表現平穩，守穩季線之上，上週五外資轉為買超509張，今天量增上漲，盤中成交量破3600張，漲幅達4%。

冠德轉投資環球購物中心Global Mall，在國內疫情趨緩下，加上疫情期間強化電商業務，與外送平合作有成，5月業績已恢復疫情前水準。同時，環球購物中心持續展店，桃捷A19站店於明年開幕，本週預計與交通部、桃園市政府等單位簽約。

營建本業方面，冠德今年有新莊「泰極」、「泰景」兩案，以及新店都更案「創新殿」預計完工，總銷金額加起來超過百億元，惟時間點多落在第4季，今年業績仍主要靠成屋銷售為主，包括「冠德信義」、「蝴水映」、「冠德微山丘」、「青埔匯」等案。

今天盤中股價表現較好的營建股還有總太（3056)，漲4.5％；近期處分大南港土地的國揚 (2505)、工信（5521）則漲3%。另外，營建股王華固（2548）、股后長虹（5534），以及欣巴巴（9906）、順天（5525）等個股，也都分別有1%到2%不等的漲幅。

華固明天將召開股東常會，會中擬決議去年盈餘分配案，每股將配發7.5元現金股利，現金殖利率超過8%。華固第2季將認列76億元「國票金控大樓」收入，衝高單季及全年營收、獲利；新莊廠辦案上週動土，預計2022年完工。

疫情 營建股

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