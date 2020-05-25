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榮剛、久陽實施庫藏股屆滿 執行率分別63.3％及76%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台灣鋼鐵集團旗下的特殊鋼廠榮剛（5009）、螺絲螺帽廠久陽（5011） 庫藏股執行屆滿，執行率分別為63.3％及76%。榮剛表示，買回股票未來陸續轉讓給員工。

榮剛3月下旬啟動啟動庫藏股買回機制，預計買回庫藏股1萬張；實際買回庫藏股6,329張，執行率達63.3%，占公司已發行股份的1.36%，平均每股買回價格15.76元，總金額為9,974萬元。公司表示，考量股價已回升，為尊重市場機制，故此次庫藏股未執行完畢。

首季期間，因新冠肺炎疫情爆發，大陸工廠短暫停工，且歐美客戶進行庫存調整，榮剛第1季稅後純益為1,716萬，年減78.85%；每股稅後純益（EPS）0.04元，較去年同期要差。榮剛指出，待疫情過去，航太、油氣、能源三大產業需求漸漸復甦，將帶動營運回到成長軌道。

榮剛50噸煉鋼爐新廠日前舉行工廠上樑典禮，預計2021年投產。公司指出，在景氣低點時改善生產製造、降低成本，茁壯公司體質，並注重管控好現金流，為迎接未來景氣往上時的準備。

久陽（5011）此次實際買回庫藏股1,524張，執行率達76.2%，占公司已發行股份的3.70%，平均每股買回價格14.7元，總金額為2,240萬元。久陽表示，今年開始朝向多元化發展，並跨足運輸及循環經濟領域，儘管新冠肺炎疫情影響全球貿易，但對未來營運展望仍持樂觀態度。

榮剛 庫藏股

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