高價百貨股比價 寶雅飆641元歷史天價、富邦媒緊追在後

高價百貨股近日在外資機構的喊價下，股價一路上演見回不回。

寶雅（5904）本周陸續受邀參加花旗證券與J.P. Morgan舉辦的法說會，今（21）日盤中股價飆高來到641元，漲幅逾9%，再寫天價紀錄，股價排名台股第九、居傳產股王。富邦媒（8454）今宣布成立子公司「富昇物流」 ，短鏈物流布局再升級，盤中股價來到555元，漲幅逾5%，緊追在寶雅之後。

富邦媒表示，為因應電商業務年年雙位數的成長，成立百分之百持股子公司「富昇物流」，董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任。富邦媒目前與14家運輸公司策略合作，其中，僅在宅配通有持股，持股比率17.7%。富昇物流為富邦媒首家全資的物流子公司，加入營運後可望使momo的短鏈布局更緊密，驅動物流轉換成商流的滾動能量。

富邦媒近年積極加速擘劃物流服務的藍圖，自2017年北區物流中心營運、2018年啟動衛星倉綿密網絡布建計畫、2019年南區物流中心著手規劃。截至今年第一季momo主倉加上衛星倉已達23座，年底更將朝向30座邁進。而成立富昇物流公司後，將協同既有14家運輸公司，以強化「物流中心」、「衛星倉」、「客戶」間的運能串連，讓momo物流短鏈最後一哩路的布局，從點、線、面達到更廣泛的拓展。

富邦媒表示，富昇物流被賦予的首要任務為拓展momo短鏈綿密布局，起步之初業務足跡橫跨台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都當日配送服務，並朝未來momo超快速配送服務努力；公司成立之初，車隊規模含貨車與機車已破百輛，物流配送士為200人，預計未來一年將再持續擴增配送運能需求。

為了讓物流服務品質持續升級，momo將透過數據分析將客戶訂單指定區域倉出貨外，更搭配「電子地圖」應用以規劃最佳配送路線，並結合「二程接駁」深入各城市中的大街小巷進行直配服務，以降低物流車的往返耗時亦提昇配送效能。