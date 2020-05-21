快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

高價百貨股比價 寶雅飆641元歷史天價、富邦媒緊追在後

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

高價百貨股近日在外資機構的喊價下，股價一路上演見回不回。

寶雅（5904）本周陸續受邀參加花旗證券與J.P. Morgan舉辦的法說會，今（21）日盤中股價飆高來到641元，漲幅逾9%，再寫天價紀錄，股價排名台股第九、居傳產股王。富邦媒（8454）今宣布成立子公司「富昇物流」 ，短鏈物流布局再升級，盤中股價來到555元，漲幅逾5%，緊追在寶雅之後。

富邦媒表示，為因應電商業務年年雙位數的成長，成立百分之百持股子公司「富昇物流」，董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任。富邦媒目前與14家運輸公司策略合作，其中，僅在宅配通有持股，持股比率17.7%。富昇物流為富邦媒首家全資的物流子公司，加入營運後可望使momo的短鏈布局更緊密，驅動物流轉換成商流的滾動能量。

富邦媒近年積極加速擘劃物流服務的藍圖，自2017年北區物流中心營運、2018年啟動衛星倉綿密網絡布建計畫、2019年南區物流中心著手規劃。截至今年第一季momo主倉加上衛星倉已達23座，年底更將朝向30座邁進。而成立富昇物流公司後，將協同既有14家運輸公司，以強化「物流中心」、「衛星倉」、「客戶」間的運能串連，讓momo物流短鏈最後一哩路的布局，從點、線、面達到更廣泛的拓展。

富邦媒表示，富昇物流被賦予的首要任務為拓展momo短鏈綿密布局，起步之初業務足跡橫跨台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都當日配送服務，並朝未來momo超快速配送服務努力；公司成立之初，車隊規模含貨車與機車已破百輛，物流配送士為200人，預計未來一年將再持續擴增配送運能需求。

為了讓物流服務品質持續升級，momo將透過數據分析將客戶訂單指定區域倉出貨外，更搭配「電子地圖」應用以規劃最佳配送路線，並結合「二程接駁」深入各城市中的大街小巷進行直配服務，以降低物流車的往返耗時亦提昇配送效能。

富邦媒 momo

延伸閱讀

美國制裁上海盛德物流 中國敦促立即取消

美國制裁上海盛德物流：代理伊朗馬漢航空業務

寶雅發振興券 衝刺營收

富邦媒 布建南部倉儲

相關新聞

中鋼改造鋼板工場 拉高品質

疫情影響鋼市，更凸顯中鋼(2002)鋼板優異獲利能力，特別斥資3億元改造鋼板工場加熱爐， 朝更節能減汙的精緻鋼廠目標邁進...

力達推新品 營運逐季回溫

中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達-KY（4552），最新開發的E系列永磁變頻螺桿機已上市，低壓螺桿機也研發成功，...

興富發 強攻飯店業務

興富發建設（2542）集團多元化發展全速啟動，其中位於金山的五星級度假飯店將在下周三（27日）舉行動土典禮。興富發表示，...

南僑 4月每股賺0.19元

南僑（1702）昨（20）日公告4月自結獲利約為4,601.3萬元，年減34.3%，每股稅後純益（EPS）為0.19元，...

台船承造新船 下周交付

台船 (2208)針對陽明海運下訂的十艘2,800TEU(20呎貨櫃)新船訂單，啟動交船作業，昨 (20)日為兩艘新船命...

中鋼盤價看漲 類股受惠

大陸鋼價大漲，中鋼(2002)明(22)日開出的7月盤價，大宗底材熱、冷軋將上漲，樹立後疫情時期鋼價重回上坡路的里程碑，...

官田鋼股東會 今年展望保守

官田鋼（2017）今天召開股東會，董事長汪振澤表示，今年爆發新冠肺炎疫情，市場不確定因素變多；公司扣件螺絲設備更新、整合...

旅遊禁令延至6月底 雄獅鳳凰股價淡定

國際疫情持續，觀光局將旅行社出入團禁令延至6月底，意味著雄獅、鳳凰的5、6月營收將持續低迷，過往旺季效應恐泡湯，但雄獅與...

熱門新聞

總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

華為效應 神達轉單來了

十檔生技股 後520焦點

國巨 Q2業績看增二成

繼全球最大 元大新5G ETF 台股權重翻三倍

台股四大買盤 護持520行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。