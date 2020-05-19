法說行情加溫 台泥量價齊揚盤中上漲1.6%

台泥集團昨（18）日舉行聯合法說，在新冠肺炎疫情衝擊，以及轉投資營運不確性因素增多下，董事長張安平針對今年營運展望，仍釋出保守看法。不過，大陸水泥市場受疫情影響逐漸減少，第2季量、價有望轉強，受消息激勵，台泥（1101）今股價帶量走揚，成交量放大逾萬張，盤中上漲1.6%。

台泥指出，3月以來水泥出貨量逐漸向上，4月更接近去年同期，台泥主要營運的華南地區，出貨量更是高於全大陸平均，但整體價格較去年同期並未明顯回升。在出貨量增加、今年梅雨季較晚下，第2季營運表現整體有望較去年同期要好。

今年截至目前為止，台泥觀察主要銷售地區市場，國內水泥、預拌混凝土銷售情況佳，要較往年提高；而大陸、土耳其、葡萄牙及非洲象牙海岸等海外地區， 當地政府並未縮減基礎建設的投資，且房地產持穩，可望支撐水泥需求。

就水泥本業來看，展望全年，大陸市場第2季營運動能有望轉強，下半年進入水泥旺季後，全年表現應該不錯。不過，因去年基期較高，預期今年營運會跟去年相當。

轉投資方面，台泥預期，在能量費率、國際煤價下跌下，和平電廠今年展望正面。不過，多數重要轉投資展望保守以待，像是以提供輪胎廠原料碳黑的中橡（2104）因全球車市持續低迷，且疫情持續衝擊汽車需求、供應鏈，今年營運不敢樂觀；剛公告減資的信昌化（4725），下一步規劃尚未知。