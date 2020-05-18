海光轉虧為盈 股價連兩日走揚
鋼筋廠海光（2038）第1季轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）為0.12元，中止連續六季虧損窘境。海光連續兩個交易日放量走揚，今（18）日開高震盪，成交量近2,000張，盤中上漲逾7%，站上所有均線之上。
海光第1季營業利益為3,944萬，稅後純益為2,096.9萬，毛利率為4.09%，均較去年同期轉虧為盈。
展望今年，海光表示，相比過去三年，今年第1季以來，原物料價格偏高、耗用率過高的不利因素已經消除，國內台商回台設廠、前瞻基礎建設有望拉抬鋼材需求，營運看法相對審慎樂觀。
海光還說，公司聚焦國內市場，雖然目前新冠肺炎疫情蔓延，短期內全球景氣觀望產升接單停滯現象，但大陸疫情未來反而有望加速台商回流建廠的腳步；截至目前台灣相對其他國家的經濟表現，仍是相對突出，因此對疫情過後的產業前景仍持審慎樂觀。
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