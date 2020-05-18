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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

幸福水泥Q1轉虧為盈 股價帶量走揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

幸福水泥（1108）近日股價呈現緩步上漲走勢，今（18）日成交量破千張罕見大量，盤中上漲5%。

幸福水泥生產水泥、預拌混凝土，以及砂石、爐石粉等石料，市場為台灣以北部為主。幸福水泥過去幾年因花蓮砂石銷售成本增加，加上進口水泥搶市，陷入虧損；去年透過努力改善體質及降低成本，成功轉虧為盈，全年稅後純益為9,360.9萬，每股純益（EPS）為0.11元。

展望今年，幸福水泥此前預估，在台商回流帶動製造業擴產潮下，今年水泥及預拌混凝土需求有望成長，營運將逐步恢復成長動能。幸福水泥今年1到4月累計營收為15.08億元，年增30.28%。今年首季EPS為0.23元，較去年同期轉虧為盈。

值得留意的是，幸福水泥轉投資大升開發，基隆大竿林地區重劃區7萬8千坪土地開發案延宕多年，終於有所突破，一期預計第3季可申請建照並動工，可開發面積約6,000多坪。

至於二期，幸福水泥指出，基隆市政府要求西中小學校地，要從原先規劃的北區移到南區，去年4月計算完成補償金額後，校地搬遷後將產生減損2,000多萬，工程款項估約7,000多萬。容積率增加正在審議中，後續還要進行都更程序，還要一年半到兩年才能完成。

EPS 重劃區

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