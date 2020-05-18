幸福水泥Q1轉虧為盈 股價帶量走揚

上曜建設（1316）今年在「帝凡內」完工交屋下，營運可望擺脫去年虧損陰霾，有機會轉虧為盈；上曜建設指出，明年公司預計有兩大案「湖美帝璟」、「梅菲爾」完工入帳，完工量約55億元，加2024~2025年還有台南九份子建案完工挹注，接下來公司營運將漸入佳境。

2020-05-17 22:40