麗豐第1季獲利年減七成 盼本季回溫

亞洲美業龍頭麗豐-KY(4137)公告2020年第一季營運成果，因新冠疫情肆虐，整體營運受到嚴峻的考驗，第一季合併營收為6.55億元，稅後純益9643萬元，較去年同期減少74.73%，每股稅後純益(EPS)為1.21元。

麗豐表示，在疫情衝擊下，公司仍繳出營業利益率達到20％的成績單，業外有來自上海稅局的財政補貼收入添翼。公司也協助輔導加盟店將消費力道轉至旗下「新美力」電商平台，其他事業體也相應實施各項防疫舉措，以維持集團整體營運正常。

麗豐指出，日前公告的4月單月合併營收已恢復至去年平均月營收7成以上的水準，展望2020年第二季，營運落底後將再接再厲創造佳績。

隨著大陸地區已進入常態防疫的情況下，麗豐也針對旗下實體通路包括「克麗緹娜美容連鎖加盟店」、「雅樸麗德醫美、抗衰老診所」、「RnD美甲美睫」等，面對目前的主流消費氛圍及經營環境，不斷推出各項突破疫情的相應舉措及行銷活動，現正與大陸地區最大的互聯網平台合作進行引流導客計畫，除了擴大廣告宣傳效益期望提升加盟店的來客數量外。

此外，也加強各門店線上的營銷能力，打造疫情下各門店的社群營銷模式，公司總部也推動各式的賦能門店、品牌廣宣、線上招商、擴增商品等方案，堆疊「克麗緹娜」品牌價值，目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已達4,827家規模、較去年年底增加3％，為麗豐集團穩固營收及獲利的根基，顯示身為亞洲美容產業龍頭企業在面臨不確定因素風險考驗下的快速應變能力。

麗豐-KY進一步表示，公司多年來致力投入「雅樸麗德」醫美抗衰老通路，4月中位於上海和南京的醫美診所也已風光開幕，成功創造口碑及風潮；另一方面，麗豐亦早在多前年即展開各種抗衰老的項目開發，除了分別將在上海、南京開設「雅樸麗德」全科診所之外，還包括開發、引進各系列新產品、以及策略合作伙伴投資布局，主軸則以｢好水、好菌、幹細胞｣之黃金組合為基礎，成功開發引進各種具代表性、獨特性的產品或高端服務，接下來將落實在通路的積極推廣，期望不畏疫情逆風、蓄勢待發，增添未來營運新的成長動能。