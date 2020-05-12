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水泥雙雄Q1財報不妙 法人估獲利皆衰退

聯合晚報 / 記者戴慧瑀／台北報導

台泥（1101）、亞泥（1102）本周將公告今年第一季財報，受大陸新冠肺炎疫情衝擊，法人預估，兩家公司獲利確定衰退。展望第二季，首季疫情高峰過後，大陸各地遞延的工程進入趕工潮，推升發貨量，整體有望比去年同期表現要好。

台泥集團上半年法說會下周登場，董事長張安平在法說會前坦言，新冠肺炎疫情爆發，是市場始料未及，市場不確定因素變多，今年營運看法轉為更加謹慎。

法人表示，跟去年相比，今年有農曆春節及疫情雙重影響，工作天數明顯更少。今年農曆春節落在1月，較去年2月要早，春節因素提前發酵；春節過後疫情爆發，導致大陸工廠、工地延後復工，台泥、亞泥2、3月出貨量都因此減少，但營業費用可能不減反增。

第二季截至目前為止，法人觀察，首季疫情高峰過後，大陸多地出現趕工潮，在出貨量增加下，台泥、亞泥4月營收年衰退幅度已收斂。台泥今年前四月累計營收年減10.4%，亞泥年減28.5%。

價格方面，大陸整體價格尚未有明顯回升，部分地區隨著趕工潮帶動市場需求提升，價格逐漸恢復上漲力道。展望第二季，雖然疫情負面因素仍在，不過，法人預料，在出貨量增加下，台泥、亞泥營運表現會預估會比去年同期要好。

疫情 台泥 亞泥

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