增194%！麗清4月營收俏 股價攻漲停

LED車燈模組廠商麗清（3346）4月營收月增194%達3.68億元，刷新今年單月營收新高，主要是受惠於大陸車市逐漸回暖，推升客戶拉貨力道，麗清第2季的營運可期，今（12）日早盤一路走高，直接攻上漲停27.55元亮燈鎖住。

麗清4月合併營收為新台幣3.68億元，受惠於大陸新車銷售市場逐漸回暖，帶動主要客戶拉貨力道增溫，挹注4月營收較上月營收1.25億元增達194%，刷新今年單月營收新高紀錄；累計1-4月合併營收為新台幣10.3億元，年減25%。

麗清表示，隨著大陸疫情逐漸在可控制範圍內，創造新車銷售市場緩步復甦，帶動公司與主要客戶皆以調班增加產能因應品牌車廠的需求，拉升麗清上海廠與東莞廠兩個生產基地的產能稼動率，麗清仍與主要客戶持續協調後續訂單出貨時程，同時保持新技術研發設計的步調，有望對第二季及未來營運添成長動能。